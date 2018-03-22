Kapalıçarşı çetesine örgüt davası

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda, Kapalıçarşı'da 'Albay' lakabıyla tanınan M.E.T.'nin tespihçi dükkânında kaçak sikke ve tarihi altın paraları sattığı bildirildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemleri ardından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kaçakçılık ve Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Albay lakaplı M.E.T.'nin örgüt başı olduğu, örgütün diğer şüpheliler Hasan G., Mustafa İ., Harun İ. ve Yılmaz C.'den oluştuğu, bu şahıslardan Hasan G. isimli şahsın Albay lakaplı M.E.T.'nin yardımcılığını yaptığı ve ellerinde bulunan tarihi eserlere yurtiçi ve yurtdışında alıcı bularak satmaya çalıştıkları belirtildi. Kazıcı sıfatı taşıyan meçhul şahıslardan eser temin ederek Albay lakaplı M.E.T.'ye getirdiği, bu örgüt içerisinde Mustafa İ. ve oğlu Harun İ.'nin Hasan G. isimli şüphelinin elinde bulunan eserlerin taşımacılığını yaparak bağlantıları deşifre edilemeyen alıcılara götürdüğü kaydedildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ESER DOLU

M.E.T.'nin Kapalıçarşı'da bulunan dükkânında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildiği, Tape kayıtlarında diğer şüpheliler Hasan G., Mustafa İ., Harun İ., Yılmaz C. isimli şüphelilerle tarihi eser kaçakçılığına ilişkin görüşmelerde bulunduğu, telefon inceleme kayıtlarında yurtiçi ve yurtdışı WhatsApp yazışmalarında birçok tarihi eser fotoğrafları ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildiği ifade edildi. Şüphelilerden Mustafa İ.'nin üzerinde ise 13 adet yüzük, 10 afet sikke, 2 adet tabak ele geçirildiği kaydedildi. M.E.T., Harun İ., Hasan G., Mustafa İ. ve Yılmaz C. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçları kapsamında hapis cezası istendi. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.