Meditasyon nedir ve transandantal meditasyon nasıl yapılır?

Meditasyon, aslında stresi azaltmak, sakinliği ve mutluluğu arttırmak için yapılan bir egzersizdir. Bilimsel araştırmalara göre, meditasyonu düzenli olarak hayatlarında uygulayan insanların çok daha başarılı ve mutlu olduğu anlaşılmıştır.

MEDİTASYON NASIL YAPILIR?

Meditasyon yapmak için tek yapmanız gereken derin bir nefes vermek ve zihninizi şuana getirmektir. Özel bir alanda kendinizi rutin hale getirmek isterseniz örneğin; kendinize evinizde özel bir köşe belirleyerek rahat oturabileceğiniz bir yere geçebilirsiniz. Meditasyon pozisyonuna geçtiğiniz zaman hem genişleyebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz hem de uykunuzun gelmeyeceği bir oturuş pozisyonu olur.

Meditasyona başlamak için gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ancak bu sizi iyi hissettirmezse, gözlerinizi hafifçe aralayıp önünüze tek bir noktaya bakıp zihninizi ve nefeslerinizi getirmeye başlayabilirsiniz.

Meditasyona ilk başlandığında dikkat çok fazla dağılabilir. Gündelik hayatta sizi meşgul eden sorunlar bu egzersize başlandığınızda da sizin peşini bırakmayabilir. Dikkatinizi odaklayarak meditasyon pratiğini sürdürebilirsiniz. Dikkatinin ve düşüncelerinin peşinden takılıp gittiğini fark ettiğinizde derin bir nefes alıp vererek şu ana geri dönebilirsiniz.

Düzenli olarak günlük hayatta uygulanmaya başlarsa etkileri hissedilir. 1-30 dakika arası veya daha fazla istediğiniz kadar yapabilirsiniz.

TRANSANDANTAL MEDİTASYON NEDİR?

Transandantal meditasyonun (TM) birinci özelliği çok kolay bir zihin tekniği olmasıdır. Basit veya başlangıç düzeyinde bir meditasyon tekniği olduğu için değil uygulamanın hem derin hem hoş bir sadelikte olması sebebiyle kolaydır.

İkinci özelliği 'doğal' olmasıdır. Dışarıdan herhangi bir müdahale veya telkin içermez. Dünyadaki her insan TM uygulayan diğer insanlar gibi TM uygulayabilir. Transandantal meditasyonu öğrenmesi çok kolay ve uygulaması çok keyiflidir.

Transandantal meditasyonun üçüncü özelliği 'çabasız' olmasıdır. Diğer tüm meditasyon yöntemlerinin aksine TM uygulamasında çaba harcanmaz. Konsantrasyon, zihin kontrol altına alınması, zihini düşüncelerden arındırma çabasız söz konusu değildir. Trende, uçakta ya da eğer başkası kullanıyorsa arabada, kısacası her yerde uygulanabilir. Uygulamak için;

Rahat hissettiğiniz herhangi bir yere rahatça oturun ve bağdaş kurun. Daha sonra sözlerinizi kapatın. İçsel veya dışsal konuşmalarınızı durdurun. Sadece rahatlayın. Bağdaş kurup, parmaklarınızı birleştirdiğinizde, enerji rahatça ve kesintisiz akar. Gözler zihnin kapılardır ve kapatılmalıdır.,

Zihnin yüzeyine çıkan sayısız düşünceler vardır ve aklımıza birçok soru gelir. Zihni ve aklı aşabilmek için kişi nefesi gözlemlemelidir. Gözlemleme benliğin doğasındandır. Yani kişi sadece nefesi izlemelidir. Nefes alıp verişin kendiliğinden gerçekleşmesine izin verin.