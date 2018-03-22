Organik ve sağlıklı beslenme programı nasıl olur?

Sağlıklı beslenme için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Bunun içinde vücudumuzun çalışması, onarılması ve yenilenmesi için gerekli olan enerji makro ve mikro besin öğelerinin gün içerisinde yeterli düzeyde alınması ve vücutta drone şeklinde kullanılması ile meydana gelir.

SAĞLIKLI BESLENME PROGAMI NASIL OLUR?

Besinler 4 ana ana grup altında toplanır. Bunları gün içerisinde düzenli olarak alabileceğiniz bir beslenme piramidi oluşturulur. Bunu beslenme biliminde 4 yapraklı yonca ile simgeliyoruz.

Sağlıklı beslenme için birinci grup süt yaprağı grubudur. Bu grubun içerisinde süt, yoğurt, peynir ve birçok besin grubu yer almaktadır. Ve günlük yetişkinlerde iki porsiyon menopoz, gebe, emzirme gibi dönemde en az 3-4 porsiyon olarak bu ihtiyaçları karşılayabiliriz. Protein özellikle kalsiyum açısından da oldukça zengindir.

İkinci grup ise et, yumurta ve kuru baklagiller grubudur. Bu grup yine protein açısında çok zengin aynı zamanda B vitamini ve demir açısından da zengindir. Yetişkinlerde günlük 3 porsiyon, gebe ve emzirme döneminde en az 4 porsiyon alınarak ihtiyaçlarımız karşılanabilir.

Üçüncü grubumuz taze meyve, sebze grubudur. Bu günlük 5 porsiyon alınarak yeteri kadar vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bir grup. Yine yüksek antioksidan içeriği ile kansere karşı koruyucu ve vitamin mineral içeriği ile saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi birçok metabolizmada düzenleyici özelliğe sahiptir.

Dördüncü ve son olarak ise ekmek ve tahıl grubudur. Bu grubun içerisinde bulgur, pirinç, tam buğdaydan yapılan unlar ve unlu mamuller bulunmaktadır. En azından 4-6 porsiyon alınarak ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği, vücudumuzun karbonat ihtiyacının alındığı ve B vitamini açısından zengin bir gruptur.

Bunların hepsini gün içerisinde dengeli ve düzenli alarak sağlıklı beslenmeye adım atabiliriz. Öte yandan düzenli bir egzersiz çok önemlidir. Günlük en az 30 dakika orta şiddetle egzersiz ile sağlıklı beslenmeyi bir araya getirerek kendimizi kronik hastalıklardan, vitamin mineral eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek vücut deformasyonlarından kendimizi korunma altına alıp sağlıklı bir şekilde yaşantımıza devam edebiliriz.

ORGANİK BESLENME NEDİR?

Organik beslenme arzu ettiğimiz bir beslenmedir. Organik beslenme dediğimizde öncelikle aklımıza köyde yetiştirilen gıdalar gelmektedir. Bir gıda maddesinin organik ürün olabilmesi için elde edilmiş olduğu ortamda örneğin bir tarlada 10 yıl süreyle suni gübre dahi olmamış olması, tarım ilaçları kullanılmamış olması gerekir. Tarlaların kurşun riskine, egzoz dumanına karşı otobanlara 10 kilometre uzaklıkta olmaması gerekir. Bu şartlara uyulduğu ve kimyasal maddeler kullanılmadığı takdirde biz bu gıda maddelerine organik diyebiliriz.