Şans Topu sonuçları belli oldu! 21 Mart Şans Topu bilet sorgulama...

21 Mart Şans Topu sonuçları dün akşam gerçekleşen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde sıralandı: 03 - 20 - 23 - 27 - 29 + 12... 5+1 bilen Antalyalı talihli tam 831.275.35 TL kazandı. 5 bilen kişi sayısı ise 20 olurken, bu 20 kişi kişi başı 4.156.80 TL kazandı. 4+1 bilen kişi sayısı 287 olurken, bu kişiler birey başı 289.75 TL kazandı. Bunların dışında 4 rakamı doğru bilen 3.295 kişi, kişi başı 33.70 TL kazandı.
875. hafta Şans Topu çekilişinde dağıtılan ikramiyenin miktarını ve Şans Topu oyununun özelliklerini haberimizin içinden takip edebilirsiniz.
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.