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Son dakika: 1 tonluk operasyonu: İşte 'in yakalanma anları

Son dakika haberi... Milas’ta önceki gün Balkan rotasını kullanan uluslararası bir şebekesine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 tonun üzerindeki skunk türü uyuşturucu operasyonun polis kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar ile depoya baskın anı yer alıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:26
Son dakika: 1 tonluk uyuşturucu operasyonu: İşte Arnavut Met'in yakalanma anları

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Balkan rotasını kullanan uluslararası bir şebekesini tespit etmiş, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi ele geçirmişti.

Arnavut uyruklu uyuşturucu baronu 'nin de arasında olduğu 4'ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar yer alıyor.

Operasyon kapsamında şebeke lideri Met Kanani'nin de aralarında bulunduğu 4'ü Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: 1 tonluk uyuşturucu operasyonu: İşte Arnavut Met'in yakalanma anları
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