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Son dakika: 'daki tarihi eser kaçakçılığına örgüt davası

Son dakika haberi... Elebaşılığını esnafı M.E.T.’nin yaptığı tarihi eser kaçakçılığı çetesinin 5 üyesine ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 09:58
Son dakika: Kapalıçarşı'daki tarihi eser kaçakçılığına örgüt davası

'ALBAY' LAKABIYLA TANINIYORDU, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Elebaşılığını esnafı M.E.T.'nin yaptığı tarihi eser kaçakçılığı çetesinin 5 üyesine 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla dava açıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü la Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda, Kapalıçarşı'da 'Albay' lakabıyla tanınan M.E.T.'nin tespihçi dükkânında kaçak sikke ve tarihi altın paraları sattığı bildirildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemleri ardından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Son dakika: Kapalıçarşı'daki tarihi eser kaçakçılığına örgüt davası
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