Son dakika: Kapalıçarşı'daki tarihi eser kaçakçılığına örgüt davası

'ALBAY' LAKABIYLA TANINIYORDU, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Elebaşılığını İstanbul Kapalıçarşı esnafı M.E.T.'nin yaptığı tarihi eser kaçakçılığı çetesinin 5 üyesine 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla dava açıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda, Kapalıçarşı'da 'Albay' lakabıyla tanınan M.E.T.'nin tespihçi dükkânında kaçak sikke ve tarihi altın paraları sattığı bildirildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemleri ardından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.