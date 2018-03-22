Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son yayınında gözyaşlarını tutamadı

Son yayınında gözyaşlarını tutamadı

’daki bir televizyonda uzun yıllardır ana haber spikerliği yapan kadın, son yayınında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 14:22
Son yayınında gözyaşlarını tutamadı

Uydu yayını yapan bir televizyon kanalında 5 yıldır ana haberleri sunan isimli kadın spiker, başka bir kuruma geçtigi için görevinden ayrıldı. Son defa heberleri sunmak için kamera karşına geçen Uygun, haberlerin bitiminde izleyicilerine veda etti. Uygun "Beş yıl boyunca beni evlerinize konuk ettiniz, benim ailem oldunuz, hepinize teşekkür ederim, hoşcakalın" derken gözyaşlarına boğuldu.

Kadın spiker son yayınında gözyaşlarını tutamadı

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Fatma Taşkın Uygun daha sonra mesai arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirerek televizyondan ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son yayınında gözyaşlarını tutamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN