Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Akılalmaz! 10 milyon TL’lik vurgun yaptılar

Akılalmaz! 10 milyon TL’lik vurgun yaptılar

4 ilde yasal yolla açtıkları çağrı merkezlerinden aradıkları vatandaşları “Size kredi çıkartacağız” diyerek dolandıran çeteye yönelik operasyonda, 68 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 07:57
Akılalmaz! 10 milyon TL’lik vurgun yaptılar

merkezli 4 ilde yasal açan dolandırıcılık çetesi, bankadan kredi alamayanları 'Size kredi çıkartıyoruz' diye kandırarak 10 milyon liralık vurgun yaptı.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca vatandaştan gelen, "Bir çete size kredi çıkartacağız diyerek bizi dolandırdı" şikâyeti üzerine teknik takip çalışması başlattı. Merkezi İzmir'de bulunan bir çağrı merkezinin İstanbul, ve Çorlu'da da şubeler açarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Siber polisin çeteye yönelik eşzamanlı operasyonunda liderliğini Gökhan Ç. ve Bilal G.'nin yaptığı çeteyle bağlantılı toplam 68 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin onbinlerce kişiye ait kimlik bilgilerini ellerinde tuttuğu tespit edildi. Çetenin, açtıkları yasal çağrı merkezleri aracılığıyla bankalardan kredi alamayan vatandaşlara, "Sizin adınıza kredi çıkartabiliriz" mesajları attığı, kabul eden vatandaşlara posta ile bir form gönderdikleri, 400 lira karşılığında bu formu alan vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Form için para yatıran vatandaşların bir daha karşılarında muhatap bulamadıkları öğrenildi.

47'SI TUTUKLANDI

İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da yasal şirketler üzerinden 4 ayrı çağrı merkezi açan çete üyelerinin, gazete ve internet üzerinden verdikleri ilanlarla yaşları 18- 25 arasında genç kızları asgari ücretle işe aldıkları da tespit edildi. Çalışanlar "Ofislerimize sürekli olarak PTT ve banka çalışanları geliyordu. Bize sürekli 'Yaptığımız her iş yasal' diyorlardı" dedi. Mahkemeye sevk edilen 68 zanlıdan 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akılalmaz! 10 milyon TL’lik vurgun yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN