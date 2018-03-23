Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Alanya'da 15 şüpheli yakalandı

Alanya'da 15 şüpheli yakalandı

'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1'i kadın 15 şüpheli gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 15:50
Alanya'da 15 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, mala zarar verme, adam öldürme ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce adreslerini belirledikleri çeşitli suçlardan aranan 1'i kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da 15 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN