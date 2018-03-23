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vurgununda yeni gelişme: 'ın yengesi tutuklandı

'ta son dakika gelişmesi... Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 'ın yengesi ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:59
Çiftlik Bank vurgununda yeni gelişme: Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandı

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor.

YENGESİ TUTUKLANDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda şirket CEO'su 'ın ağabeyi 'ın eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. İki kişi getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hava Aydın'ın, Mehmet Aydın'a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.

EŞİ SILA AYDIN DA TUTUKLANMIŞTI

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Taraklı Kaymakamlığı'nın talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı.

Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Son dakika: Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine baskın! El konuldu...
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Çiftlik Bank vurgununda yeni gelişme: Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandı
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