Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 23 Mart en güzel resimli Cuma mesajları burada

En güzel resimli Cuma mesajlarını özel olarak hazırladık. İslam alemi için en önemli günler arasında sayılan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müslümanlar arasında birliği, beraberliği kuvvetlendirmek için tıpkı dün Regaip Kandili'nde olduğu gibi en güzel Cuma mesajlarını, en anlamlı resimli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Dularınızla huzur bulmanız, ibadetlerinizin, namazlarınızın kabul olması dileğiyle; Hayırlı cumalar...

Dünyada iki gram altın için iki ton toprak tek tek aranır elenir. Ahirette de öyledir. Niyet altın gibidir çok amel değil ihlaslı amel lazımdır. O kadar amel de hep niyet aranır niyete bakılır. Allah için olanlar seçilir. Ne yaparsanız yapın Allah için yapın, kaybederseniz de iyi niyetinizden kaybedin... Hayırlı cumalar!