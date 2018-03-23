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ile sevdiklerinizi mutlu edin! 23 Mart en güzel burada

ile sevdiklerinizi, aile fertlerinizi, uzaklardaki dostlarınızı mutlu edebilirsiniz. Müslüman alemi için en özel ve en anlamlı günlere girmiş bulunmaktayız. Ramazan ayını müjdeleyen üç aylara girdiğimiz bu günlerde mübarek Regaip Kandilini dün eda ettik. Müslümanlar, Regaip Kandili gecesinde camileri doldurup, sabahlara kadar ibadet edip dualar ettiler. Dün, İslam sancağının Türk bayrağının her zaman dalgalanmasını sağlayan kahraman şehitlerimize Çanakkale şehitlerimize, Kurtuluş Savaşı şehitlerimize, terörle mücadele sırasında hayatını kaybeden şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, sınır hatlarımızı terör örgütünden temizlemek için yapılan Afrin operasyonunda şehit düşen mehmetçiğimize milyonlarca fatiha okundu. 23 Mart Cuma namazı sırasında da İslam alemi camilerde ve ibadetlerde toplanacak. Her zaman olduğu gibi nı sizler için hazırladık. 23 Mart en güzel sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:40
Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 23 Mart en güzel resimli Cuma mesajları burada

En güzel resimli nı özel olarak hazırladık. İslam alemi için en önemli günler arasında sayılan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müslümanlar arasında birliği, beraberliği kuvvetlendirmek için tıpkı dün Regaip Kandili'nde olduğu gibi nı, en anlamlı nı sizler için hazırladık. Dularınızla huzur bulmanız, ibadetlerinizin, namazlarınızın kabul olması dileğiyle; Hayırlı cumalar...

Dünyada iki gram altın için iki ton toprak tek tek aranır elenir. Ahirette de öyledir. Niyet altın gibidir çok amel değil ihlaslı amel lazımdır. O kadar amel de hep niyet aranır niyete bakılır. Allah için olanlar seçilir. Ne yaparsanız yapın Allah için yapın, kaybederseniz de iyi niyetinizden kaybedin... Hayırlı cumalar!

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 23 Mart en güzel resimli Cuma mesajları burada
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