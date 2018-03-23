Dini günler kandiller bayramlar! Resmi tatiller (2018) takvimi yayınlandı!

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve daha birçok özel günün gelmesi en çok çalışanları ve öğrencileri sevindiriyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda 10 günlük bir tatil yapma imkanı bulan çalışanlar 2018 resmi tatiller takvimini merakla araştırıyordu. Resmi tatiller takviminin yanı sıra dini günler takvimi de sık sık araştırılıyor. Bu sene hangi günler resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? Merak ettiğiniz tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz.

2018 RESMİ TATİLLER VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi gününe gelen yılbaşı nedeniyle bugün resmi tatil kabul edildi. Hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle ise milyonlarca öğrenci ve vatandaş 3 günlük bir tatil yapma imkânı buldu

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Çocuk Bayramı, Pazartesi gününe denk geliyor. Yine hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil bizleri bekliyor.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs ise Cumartesi gün gelmesi nedeni ile tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili ise vatandaşları üzecek. 15 Haziran Cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı hafta sonunu kapsıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene Kurban Bayramı'nda uzun bir süre tatil yapma imkânı bulacağız. Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla 9 günlük bir tatil bizleri bekliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, Perşembe gününe denk gelecek. Bu önemli gün yine resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

Bu Bayram Pazartesi günü kutlanacak. Yine hafta sonu ile birlikte 3 günlük bir tatil yapılacak.