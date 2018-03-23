İki çocuğunu öldüren cani baba, eşini darp etmekten dolayı hapis cezasına çarptırıldı

İKİ OĞLUNU KATLETTİ, BİRİNİ AĞIR YARALADI

Üsküdar'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, eşi Songül Güleryüz'ü darp ettiği davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın karar duruşmasına bu davadan tutuksuz yargılanan Aslan Güleryüz ile müşteki eşi Songül Güleryüz katıldı. Üsküdar'da evinde tartıştığı oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü bıçakla öldürdüğü, Orçun Güleryüz'ü ağır yaraladığı gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, duruşma salonuna jandarmalar eşliğinde getirildi.