Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İki çocuğunu öldüren cani baba, eşini darp etmekten dolayı hapis cezasına çarptırıldı

İki çocuğunu öldüren cani baba, eşini darp etmekten dolayı hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi... 'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, eşi Songül Güleryüz'ü darp ettiği davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 12:01
İki çocuğunu öldüren cani baba, eşini darp etmekten dolayı hapis cezasına çarptırıldı

İKİ OĞLUNU KATLETTİ, BİRİNİ AĞIR YARALADI

'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, eşi Songül Güleryüz'ü darp ettiği davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın karar duruşmasına bu davadan tutuksuz yargılanan Aslan Güleryüz ile müşteki eşi Songül Güleryüz katıldı. Üsküdar'da evinde tartıştığı oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü bıçakla öldürdüğü, Orçun Güleryüz'ü ağır yaraladığı gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aslan Güleryüz, duruşma salonuna jandarmalar eşliğinde getirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki çocuğunu öldüren cani baba, eşini darp etmekten dolayı hapis cezasına çarptırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN