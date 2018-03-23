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taşınıyor

’nda 114 yıllık binada hizmet veren tarihi , Okmeydanı’nda inşası süren ’ne taşınmaya hazırlanıyor. Yeni hastane son teknolojiyle donatılacak

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Kuledibi Göz Hastanesi taşınıyor
1904'te İngilizler'e ait hastane olarak inşa edilen, 1948'den sonra yine hastane olarak görevini sürdüren, 2000'den itibaren ise göz hastalıkları tedavilerini yürüten 'ndaki Kuledibi Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı'nda yapımı devam eden ne taşınacak. tarafından sürdürülen tedavi hizmetleri, tarihi binanın çevre koşullarının yetersiz kalması üzerine artık yeni merkezinde hizmet verecek. Okmeydanı'nda inşa edilecek 100 yataklı yeni hastane, teknolojik ve tıbbi cihazlarla donatılacak. Gelecek ay yer teslimi ve yapım işlemlerine başlanacak hastanenin, 2 yılda tamamlanacağı bildirildi. Otopark sıkıntısı da, 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu yeni hastanede çözüme kavuşacak.
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Kuledibi Göz Hastanesi taşınıyor
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