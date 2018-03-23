Kuledibi Göz Hastanesi taşınıyor

1904'te İngilizler'e ait hastane olarak inşa edilen, 1948'den sonra yine hastane olarak görevini sürdüren, 2000'den itibaren ise göz hastalıkları tedavilerini yürüten İstanbul Beyoğlu
'ndaki Kuledibi Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı'nda yapımı devam eden sağlık kampüsü
ne taşınacak. Sağlık Bakanlığı
tarafından sürdürülen tedavi hizmetleri, tarihi binanın çevre koşullarının yetersiz kalması üzerine artık yeni merkezinde hizmet verecek. Okmeydanı'nda inşa edilecek 100 yataklı yeni hastane, teknolojik ve tıbbi cihazlarla donatılacak. Gelecek ay yer teslimi ve yapım işlemlerine başlanacak hastanenin, 2 yılda tamamlanacağı bildirildi. Otopark sıkıntısı da, 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu yeni hastanede çözüme kavuşacak.