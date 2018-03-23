MPİ Süper Loto sonuçları burada! 22 Mart Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru

Süper Loto sonuçları belli oldu! 6 bilen vatandaş sayısının 2 kişi olduğu 22 Mart Süper Loto çekilişinde İzmir Torbalı ve Samsun İlkadım'da yaşayan talihlilerin kazandıkları ikramiye 1.894.678.55 TL olarak açıklandı. Süper Loto bilet sorgulama konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar haberimizin içinden biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını öğrenebilecekler.

544. Süper Loto sonuçları hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

22 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısı 49 oldu ve bu kişiler 12.547.55 TL kazandı, aynı şekilde 4 bilen kişi sayısı 3.353 oldu ve kişi başına kazandıkları miktar 197.10 TL oldu. 14.80 TL kazanan kişi sayısı ise 76.989. 03 / 07 / 08 / 38 / 49 / 53 rakamları şanslı numaralar olarak dün geceye damga vurdu.

22 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI