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O provokatörler gözaltına alındı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
'da 'nde Afrin zaferi ve şehitler için lokum dağıtan öğrencilere saldıran provokatörler gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci grupları arasında pazartesi gününden itibaren yaşanan gerginliğin ardından polis, dün sabah saatlerinde yurt ve evlere operasyon düzenleyerek, çok sayıda provokatör öğrenciyi gözaltına aldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir grup terör yandaşı da gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek amacıyla öğle saatlerinde üniversite kampüsünde eylem düzenledi. polisleri, öğrencilerin eylemine müdahale etti. Müdahale sırasında çıkan arbede nedeniyle 8 öğrenci daha Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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O provokatörler gözaltına alındı
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