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lı Asiye nine, n sonra "seferberliğe" katıldı

'nın Akyazı ilçesinde başlatılan okuma-yazma derslerine katılan ki , büyük bir gayretle okuma öğrenmeye çalışıyor. Okulda verilen ilk derse katılan 4 kursiyer arasında Asiye ninenin yanısıra kızı 55 yaşındaki Nurdan da yer alıyor. Asiye Çetin okuma-yazma öğrenmek için büyük bir gayretle uğraşmaya başladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 21:48
Sakaryalı Asiye nine, 100 yaşından sonra seferberliğe katıldı

Cumhurbaşkanı ve eşi 'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında Akyazı Vakıf Ortaokulu'nda dersler verilmeye başlandı.

Okulda verilen ilk derse 4 kursiyer katılırken, bu kursiyerler arasında ki ve kızı 55 yaşındaki Nurdan Çetin de yer aldı.

Asiye Çetin okuma-yazma öğrenmek için büyük bir gayretle uğraşmaya başladı. Kurs öğretmenleri de Asiye Çetin ile yakından ilgileniyor.

GÖRME KAYBINDAN ŞİKAYETCİ...

Asiye Çetin, okuma-yazma öğrenmeyi çok istediğini belirterek, "Okuyup yazmayı çok istiyorum. Bu zamana kadar öğrenemedim, görme kaybım da var bu bana engel oluyor" diye konuştu.

Okuma yazma seferberliğine büyük ilgi

"NÜFUS KAĞIDINI EVLENİRKEN ÇIKARMIŞLAR"

Nurdan Çetin ise rahatsızlığı nedeniyle ilkokulda eğitimini bırakmak zorunda kaldığı için okuma-yazma öğrenemediğini söyleyerek, "Aslında annem 100 yaşından da büyük. Nüfus kağıdını evlenirken çıkarmışlar.

Çocukken beni okula yazdırmışlar geçirdiğim hastalık nedeniyle bir süre okula gidemeyince bir daha da göndermediler. Annemle birlikte okula gitmenin zevk ve huzurunu yaşıyoruz. Anneme tüm bakımını üslendiğim için bazen beni annesi zannediyor, bana çoğunlukla 'anne' diyor ama için çok istekli" dedi

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Sakaryalı Asiye nine, 100 yaşından sonra "seferberliğe" katıldı
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