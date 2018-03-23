Şehit annesine büyük darbe

Sakine Evsahibioğlu
, aç, susuz, yetim büyümüş, çocuğu olmayınca yuvadan aldığı Osman'a yaptığı analık ile 81 milyonu ağlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı vatan savunmasında şehit düşen oğlundan başka kimsesi yoktu. FETÖ
'nün kana buladığı gecede onu da yitirdi. Bu büyük acı bir gözünü ve yürüme yetisini aldı ondan. 7 ay yatakta yattı. Şimdi koltuk değnekleri yardımıyla yürümeye çalışan acılı anne, 'yardım edeceğiz' diyen yeğeni tarafından dolandırıldı. Acısına acı eklendi. Şehit annesi yaşadıklarını gözyaşları içerisinde SABAH
'a şöyle anlattı: ŞEHİDİMİN PARASIYLA LÜKS ARABALAR:
"Oğlum vatan selamette olsun diye koşa koşa gitti o gece, 'Ana geleceğim' dedi, ama gelmedi. Yüreğimde koca bir ateş bıraktı. Cumhurbaşkanım 'Şehitlerin emaneti emanetimizdir' dedi. Devlet bana ev, iki farklı zamanda tazminat ve yardımlarda bulundu. Kimsem kalmayınca yeğenim, 'Seni yalnız bırakamayız, ölene kadar sana bakarız' deyip yanına aldı. Oğlumun mezarında ağlarken varımı yoğumu üzerlerine geçirmiş. Şehidimin parasıyla internette altın ticareti yapmış, yurtdışından lüks araçlar sipariş etmiş. SAHTE EVRAK DÜZENLETMİŞ:
Tüm çevresini kullanıp adıma evraklar düzenletmiş, imzalamadığım kağıtlara imzamı taklit etmiş. Devletin verdiği evin tapusunu eşinin üzerine yaptırmış. Yine devletin verdiği 30 bin, 13 bin, 150 bin lira ve kaymakamlığın 88 bin lirasını üzerine geçirmiş. Acımdan faydalanıp dolandırdılar. Tesadüfen öğrendim bunları. Evimi kurtardım ama paralarımı harcamış. SOKAĞA ATTILAR:
Acımın arasında malıma göz diken, bu caniler acıma acı ekledi. Sokağa attılar
, sonra alıp beni sosyal hizmetler kurumunun önüne bıraktılar, ağlayarak içeri girdim. Tek evladımı da kaybettiğimi, kimsemin olmadığını kalacak yer istediğimi söyledim. Buraya yerleştirdiler, 8 aydır buradayım. Evde kalmak istiyordum, onun son hatıraları, televizyonu vardı. Vermediler bana. Bir çift çorabını bile bırakmadılar. Gözyaşları içerisinde onun bir kare fotoğrafı ve bayrağımızla, üç beş parça eski kıyafetle geldim. Bunlara bakıp, ağlayıp oğluma kavuşacağım günü bekliyorum. CUMHURBAŞKANIM OĞLUMU YAŞATAMIYORUM:
Devletim bana çok iyi bakıyor ancak oğlumun anılarını yaşatamıyorum. Bir beratı, al bayrağımız ve bir kare fotoğrafını koyabildim. Özlüyorum, eşyalarına dokunmak istiyorum. Oğlum yok burada. Reis-i Cumhuruma sesleniyorum: 74 yaşında kimsesi kalmamış, şehidin emaneti ana olarak sen de benim oğlumsun. Bir göz odada ömrümü oğlumun anılarıyla tamamlayayım. Evim var zaten haftada bir kez gelecek bir bakıcı verin, ücretini de öderim yeter ki beni oğlumun anılarına kavuşturun. SAKİNE ANNENİN VASİYETİ
Acılı anne, vasiyetini SABAH aracılığıyla duyurdu: "Ben aç, susuz, yetim büyüdüm. Hiç evladım olmadı, olanı da vatan uğruna kaybettim. Bu vatana evlatlar yetişmeli, yetimler vatan sevdası ile büyümeli. Ölürsem tüm malım devletim aracılığıyla yetim yavrulara harcansın, okutulsun, büyütülsün. Bana bir şey olursa tüm malımı devletime bırakıyorum."