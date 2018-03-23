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'taki katliamda öldürülen bakkal toprağa verildi

'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kızın ailesini katleden Fırat Yurdakul'un öldürdüğü bakkal sahibi Celal Koral'ın cenazesi yaşadığı köyde defnedildi. Cenazeye katilin uğruna 5 kişiyi öldürdüğü Pınar Ezgi Esen de katıldı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 13:55
Sivas'taki katliamda öldürülen bakkal toprağa verildi

Şarkışla ilçesinde bağlı Ortaköy'de yaşayan Fırat Yurdakul, 21 Mart'ta sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen'i öldürdükten sonra gittiği bakkalda dükkan sahibi Celal Koral ve oğlunu da öldürerek otomobilini gasp etti. Celal Koral'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından Ortaköy'e gönderildi. Burada köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Koral'ın cenazesi gözyaşları içerisinde defnedildi. Koral'ın oğlu Taylan Koral'ın cenazesinin ise annesi tarafından Adana'ya götürüldüğü ve burada defnedileceği öğrenildi. Cenazelerinin ise yarın sabah saatlerinde defnedileceği öğrenildi.

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Sivas'taki katliamda öldürülen bakkal toprağa verildi
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