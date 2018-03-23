Sivas'taki katliamda öldürülen bakkal toprağa verildi

Şarkışla ilçesinde bağlı Ortaköy'de yaşayan Fırat Yurdakul, 21 Mart'ta sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen'i öldürdükten sonra gittiği bakkalda dükkan sahibi Celal Koral ve oğlunu da öldürerek otomobilini gasp etti. Celal Koral'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından Ortaköy'e gönderildi. Burada köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Koral'ın cenazesi gözyaşları içerisinde defnedildi. Koral'ın oğlu Taylan Koral'ın cenazesinin ise annesi tarafından Adana'ya götürüldüğü ve burada defnedileceği öğrenildi. Cenazelerinin ise yarın sabah saatlerinde defnedileceği öğrenildi.