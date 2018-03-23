Son dakika: Adana'da akılalmaz cinayet: Ortaokul öğrencisi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 80'inci Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi.

KIZ ARKADAŞ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

8'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman ile bir süre önce okulla ilişiği kesilen Ö.T. arasında, iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçakla Tamer Salman'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Salman, götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE BERABER ÇOCUK ŞUBE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Polis, olaydan sonra katil zanlısı Ö.T.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü, soruşturma başlattı.