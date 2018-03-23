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Son dakika: 'da suda eriyen cesedin kime ait olduğu belirlendi

Son dakika haberi... ’nın Menteşe ilçesinde suda erimiş halde bulunan cesedin, kayıp ’a ait olduğu tespit edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 14:42
Son dakika: Muğla'da suda eriyen cesedin kime ait olduğu belirlendi

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak tarihinde Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisinde çıntar toplamaya giden bir vatandaşın köpeği suda erimiş halde bir ceset buldu. Köpek sahiplerinin Bayır Jandarma Karakol ekiplerine bilgi vermesinin ardından, uzun süre suda kalıp eridiği belirlenen ceset Afet ve Acil Durum () ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Jandarma ekipleri, bölgede kayıp şahıs başvurularını incelediğinde 2017 yılının Mayıs ayında kayıp başvurusunda bulunan Kezban Vural'dan alınan örneklerini İzmir Biyoloji İhtisas dairesine gönderdi. Burada DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu cesedin kayıp 'a (45) ait olduğu tespit edildi.

Açık kömür ocağı havzasında bulunan cesedin üzerindeki elbiseler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilirken, yapılan incelemede kıyafetler üzerinde herhangi bir kesici ve delici alet ile ateşli silah izi bulgusuna rastlanmadı.

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Son dakika: Muğla'da suda eriyen cesedin kime ait olduğu belirlendi
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