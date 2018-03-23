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dan müstehcen yayına gözaltı

'da bir kişi, dan müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 11:32
Sosyal medyadan müstehcen yayına gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, da 1,3 milyon takipçisi bulunan T.Ö (31) hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli T.Ö'yü 'deki adresinde yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal medyadan müstehcen yayına gözaltı
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