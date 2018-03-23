Şükran Aktaş kimdir? Şükran Aktaş olayı nedir?

Şükran Aktaş olayı arama motoru Google'da en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Sosyal medyada ise Şükran Aktaş ismi Müge Anlı'nın programından sonra sıkça geçiyor. Fenalaşarak Silivri'deki hastaneye kaldırılan Şükran Aktaş tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Adli Tıp sonucunda yapılan DNA testi ile kendini Şükran Aktaş olarak tanıtan kişinin aslında erkek olduğu ve adının Nail Ç. olduğu açıklandı! Şükran Aktaş'ın kızı olduğunu sanan genç kadın Tansu ise hayatının şokunu yaşadı. Şükran Aktaş'ın kocası da 'nasıl olur benim eşim kadındı' ifadesini kullandı.

ŞÜKRAN AKTAŞ KİMDİR?

Ölen Şükran Aktaş'ın eşi ve kızı Adli Tıp'ta bir başka gerçeği daha öğrendi. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz'da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Bu durum en çok da ölen kadının üniversite mezunu kızı Tansu'yu etkiledi. Yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya'nın erkek çıkmasıyla yıkılan genç kız, gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'nın programına katılan Aysel Başar adlı kadın, "28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir" dedi. Fatma Çelik isimli bir kadın ise programa bağlanarak "Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyansı ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem 'ben de geleyim' deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım'ın bebeğini alıp gitti" iddiasında bulundu.

Ölen Handan Kaya'nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi.

TARİFLERE UYUYOR

Aysel Başar, Tansu'ya "Ne olur gel DNA testi yaptır. Sen benim çocuğumsun" diye yalvardı. Çağrılara kayıtsız kalmayan genç kız, programa katılıp "Bazı şeyler örtüşüyor" diyerek test yaptırmayı kabul etti. DNA testinden gelecek sonuç merakla bekleniyor.

"HİÇ ŞÜPHEM YOK BENİM KIZIMSIN"

Müge Anlı'nın programına katılan Aysel Başar, ölen Handan Kaya'nın kızı Tansu ile ilk kez bir araya geldi. Aysel Başar, Tansu'ya "Bana çok benziyorsun. Her şey örtüşüyor. Hiç şüphem yok, sen benim kızımsın" dedi. Tansu da "Görgü tanıklarını dinledikten sonra evde arama yaptım. Gerçekten annemin siyah bir pelerini, tarife uyan iki alyansı ve saati vardı. Bu yüzden DNA testini kabul ettim" dedi.