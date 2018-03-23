Trafik kazasında karnındaki ikizleriyle öldü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kayınpederinin cenazesine giden ve 6 aylık ikiz bebeklere hamile olan Ayşe Akın (31), eşinin kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akın, karnındaki bebekleriyle birlikte öldü.

EŞİNİ DE İKİZLERİNİ DE YİTİRDİ

Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada şoför Beytullah Akın'ın ön koltukta oturan ve ağır yaralanan eşi Ayşe Akın, kaldırıldığı hastanedetüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Akın'ın karnındaki bebekler de kurtarılamadı. Ayşe Akın'ın eşi Beytullah Akın'ın hayatını kaybeden babası Musa Akın'ın cenazesine gitmek için yola çıktığı, yolda da kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Beytullah Akın, aynı gün hem babasını hem de eşi ve ikizlerini kaybetti. Bu arada Batman- Diyarbakır karayolu Salat mevkisinde virajı alamayarak takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Saliha Biçer (65) ve Mülkiye Özen (40), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.