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Yanan TIR'dan yaralı kurtuldu

'da park halindeyken alev alıp yanan demir yüklü TIR'ın şoförü (32), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 06:56 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 07:02
Yanan TIR'dan yaralı kurtuldu

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 HS 735 plakalı TIR ile 'ın İskenderun İlçesi'nden 'daki bir firmaya demir getiren , demirleri sabah teslim etmek için aracını yolun sağına park etti. Çam'ın aracın kontağını kapatmasının hemen ardından TIR, kupa kısmından alev aldı. Bu sırada aracın yandığını gören diğer sürücüler TIR'ın kapısını açarak Çam'ı alevlerin arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen TIR'ın lastikleri gürültülü bir şekilde patlarken çevrede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin 2 tanker ile müdahale ettiği TIR, yaklaşık yarım saatte söndürülebildi. ardından TIR kullanılamaz hale gelirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çam ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Çam'ın durumum ağır olduğu belirtildi. İtfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedeni belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yanan TIR'dan yaralı kurtuldu
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