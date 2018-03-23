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Yeşilırmak'ta ölü balıklar kıyıya vurdu, AK Partili Başkan telefonla bilgi aldı

'da Yeşilırmak Nehri’nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Tedirginliğe neden olayla ilgili inceleme başlatılırken, bazı vatandaşların ise tüm uyarılara rağmen, ölü balıkları toplayıp eve götürdü. Karşılaştığı balık ölümleri sonrası telefonla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine ulaşan Başkanı , "Çevremizi de tehdit eden bu durumdan hiç hoşnut değiliz" dedi.

DHA AA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 16:05
Yeşilırmak'ta ölü balıklar kıyıya vurdu, AK Partili Başkan telefonla bilgi aldı

Yeşilırmak Nehri'nde bulanık akan suda yaşayan sazan ve yayın balıkları, kıyıya vurdu. Birçok balık ölürken, sersemleyen bazı balıkları ise çevredeki bazı vatandaşlar, polisin tüm uyarılarına rağmen ırmak kenarına inerek topladı. Köprü üzerlerinde toplanan kalabalık ise şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları izledi. Üzgün bakışlarla ırmağı izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazıları ise çırpınan balıkları ağ ile tuttu.

''HİÇ HOŞNUT DEĞİLİZ''

Karşılaştığı balık ölümleri sonrası telefonla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine ulaşan Başkanı , "Çevremizi de tehdit eden bu durumdan hiç hoşnut değiliz" dedi.

Kent sakinlerinden Muharrem Özgür, ölü balıkların kıyaya vurduğu gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, ırmakta oltayla bile balık tutmak yasakken toplu balık ölümünün yaşanmasının kendilerini üzdüğünü kaydetti.

NUMUNE ALINDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları yememeleri konusunda uyarıldı.

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Yeşilırmak'ta ölü balıklar kıyıya vurdu, AK Partili Başkan telefonla bilgi aldı
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