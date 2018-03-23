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elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

Görenler hemen polise haber verdi. Elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 07:08 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 08:46
Zeytinburnu sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

sahilinde, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.

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Zeytinburnu sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu
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