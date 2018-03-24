Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eskişehir'de silahlı saldırı! Eşinin birlikte yaşadığı adamı vurdu

'de ! Eşinin birlikte yaşadığı adamı vurdu

'de evinin önüne aracını park ettiği sırada ya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 05:56 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 05:56
Eskişehir'de silahlı saldırı! Eşinin birlikte yaşadığı adamı vurdu

'de bir kişi uğradığı sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokağı'ndaki bir evde yaşayan Orhan Çelik (43), otomobilini park ettiği sırada bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Ekipler, katil zanlısının, maktul Orhan Çelik'in birlikte yaşadığı S.S'nin eşi Irmak S. (29) olduğunu belirledi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçtığı belirlenen Irmak S, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramalarda olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de silahlı saldırı! Eşinin birlikte yaşadığı adamı vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN