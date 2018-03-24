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Mezdeke üyesi 'un katili kameralara yakalandı! 4 dakikada işlemiş

Son dakika haberi... Polis, Mezdeke üyesi dansçı ’un kurban gittiği esrarengiz in şüphelisinin görüntüsünü tespit etti, kimliğini belirlemeye çalışıyor. Aynur’un “Beni mafya öldürecek” dediği yakın arkadaşı Asena’nın çalışanı ve gittiği astroloğun da ifadesi alınacak.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 09:36
Mezdeke üyesi Aynur Kanbur'un katili kameralara yakalandı! 4 dakikada cinayet işlemiş

90'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin 3 üyesinden 'un, tam 2 yıl önce kurban gittiği sır dolu e ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 2 yıldır üzerindeki sır perdesi aralanamayan olayla ilgili araştırmayı derinleştiren Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Mecidiyeköy'deki metrobüs durağının güvenlik kameralarına yakalanan görüntüsünü tespit etti.

Habertürk'ün aktardığına göre, Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Mecidiyeköy'deki metrobüs durağının güvenlik kameralarına yakalanan görüntüsünü tespit etti. Görüntülerde koyu renkli şapka takan, aynı renk kapüşonlu bir mont, sarı yakalı bir kıyafet giyen şüphelinin sigara içtiği anlar yer alıyor.

"MAFYA BENİ ÖLDÜRECEK"

Polisin tespitlerine göre metrobüs durağından cinayetin işlendiği adrese yürüyerek giden şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı 4 dakika sürdü. Şüpheli, cinayetin ardından yine yürüyerek 'a gitti ve buradan izini kaybettirdi. Görüntüler Kanbur'un kızı Dilara Güngör, ablası ve yakın arkadaşlarına da gösterildi ancak şüpheliyi kimse tanıyamadı.

Bu arada Asayiş Şube'de soruşturmayla ilgili yeni bir özel ekip kuruldu. Ekibin elde ettiği bilgilere göre, Kanbur olaydan kısa süre önce yakın arkadaşı oryantal Asena'nın çalışanına kahve falı baktırdı. Hizmetçi kadının "Bir sıkıntınız var" sözleri üzerine "Evet sıkıntım var. Mafya beni öldürecek" dedi. Kısa süre sonra da ünlü bir kadın astroloğa giderek falına baktırdı.

Bu bilgiler üzerine Kanbur'un tehdit aldığını değerlendiren polis, astrolog ile hizmetçinin ifadesine başvurma kararı aldı. Özellikle Kanbur'un, astrolog kadına sıkıntısıyla ilgili bir şey söyleyip söylemediği soruşturulacak.

ABLASI: KATİLİN BİR SIRDAŞI VAR

Aynur Kanbur, ölüm yıl dönümü olan dün mezarı başında anıldı. Anma törenine Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, Mezdeke üyelerinden Dilek Maltepe, Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek ve yakınları katıldı. Abla Dilek Kıymış şunları söyledi: "Kardeşim melek gibi insandı. Katil 2 yıldır elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Silahı birinden almıştır. O katilin sırrını paylaştığı biri, birileri vardır. Onlara yalvarıyorum. Vicdanlarının sesini dinlesinler ihbar etsinler."

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