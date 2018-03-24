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gören kadınlar aracılığıyla polise tek tuşla ulaşacak

gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi () hizmete girdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 10:18
Şiddet gören kadınlar KADES aracılığıyla polise tek tuşla ulaşacak

KADIN ACİL DESTEK İHBAR SİSTEMİ (KADES)

gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi () hizmete girdi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde haber merkezlerine iletmeleri amacıyla akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kuruldu.

Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilecek.

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Şiddet gören kadınlar KADES aracılığıyla polise tek tuşla ulaşacak
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