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Son dakika: 'da İtalyan moda tasarımcısına ve !

Son dakika haberi... 'ya tatile gelen 61 yaşındaki İtalyan moda tasarımcısı , ormanlık alanda edildikten sonra öldüresiye edildi. Olayın ardından 4 şüpheli yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 14:31
Son dakika: Antalya'da İtalyan moda tasarımcısına gasp ve darp!

Yaklaşık 25 yıldır Antalya'ya tatile gelen 61 yaşındaki İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci , önceki ziyaretlerinde tanıştığı 17 yaşındaki M.A. ve 23 yaşındaki F.İ. ile Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde buluştu. Portelli daha sonra iddiaya göre M.A. ve F.İ. tarafından mahallede bulunan ormanlık alana zorla götürüldü. Portelli, burada bekleyen 24 yaşındaki S.Ş. ve 22 yaşındaki U.Ö. ve diğer iki şüpheli tarafından sopalarla edildi. Şüpheliler, iddiaya göre Portelli'nin 3 bin 500 euro para ve cep telefonunu ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ormanlık alandan gelen sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine alana polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ormanlık alanda yaptığı incelemede, Portelli'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını fark etti. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan İtalyan tasarımcı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Portelli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Portelli'nin cep telefonu aramalarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Antalya'da İtalyan moda tasarımcısına gasp ve darp!
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