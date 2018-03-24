Son dakika: Kocaeli'de inşaat kazısında çıkan tarihi yapıda insan kemikleri bulundu

İNŞAAT KAZISINDA TARİHİ YAPI BULUNDU

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat kazısı sırasında çıkan tarihi yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu. Müze Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulunurken, inşaat çalışması durdu.

Edinilen bilgilere göre, Naci Kaya isimli bir vatandaşa ait inşaat firması saat 13.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbulyolu Caddesi'nde yeni bina yapımı için başlattı. Eski binanın yıkılmasının ardından yeni bina için arazide yapılan temel kazısı sırasında kemik parçaları çıkmaya başladı. Kemik parçalarını gören iş makinesi operatörü kazıyı durdurarak polis ekiplerine haber verdi.