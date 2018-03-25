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7 ton sarımsağı bedava dağıttı

’nın Suruç ilçesinde uyruklu bir şahıs, ektiği 7 ton sarımsağı para etmiyor gerekçesiyle vatandaşlara bedava dağıttı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 09:55
7 ton sarımsağı bedava dağıttı
'nın Suruç ilçesine bağlı Murat kırsal Mahallesinde aldığı 40 bin lira parayla 23 dönüm arazi kiralayarak eken uyruklu , topladığı sarımsaklar para etmediği gerekçesiyle bedava dağıttı.

Kamyonete yüklediği 7 ton sarımsağı sokakları dolaşıp dağıtan Hemude Cemal, para etmediği için anne ve babasının hayrına vatandaşlara bedava verdiğini söyledi. Bedava sarımsağı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sarımsak torbalarını el arabası, at arabası, bisiklet ve omuzlarına alan vatandaşlar evlerine götürdü.

Her şeyin kısmet olduğunu dile getiren Cemal, "Marut köyünde 23 dönüm tarla kiraladım. 6 ay boyunca hizmet ettim. 40 bin lira parayı borca edip masraf yaptım. Bugün de bu sarımsaklar para etmiyor. Ben de annem ve babamın hayrına dağıtıyorum, Müslümanlar yesin. Her şey kısmetmiş. Şu anda 7 ton sarımsağı dağıtıyorum" diye konuştu.
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7 ton sarımsağı bedava dağıttı
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