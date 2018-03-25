Yanlış ameliyat hayatını kararttı

Adanalı 2 çocuk babası muhasebeci Niyazi Erdem (32), 2006'da Edirne'de askerliğini yaparken rahatsızlanınca, İstanbul'daki GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre doktorlar, "Polipler var, alınmazsa kansere çevirir" diyerek yapılan total kolektomi ameliyatıyla kalın bağırsağının tamamını aldı. Ameliyatla ilgili rapor istemesine rağmen verilmeyen Erdem, bir türlü iyileşmeyince, terhis olduğu 2008'e kadar 6 ameliyat daha geçirdi.

AMELİYATLA RAPOR ÇELİŞİYOR

Ancak rahatsızlıkları bir türlü bitmeyen ve günde 15-20 kez tuvalete gitmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Erdem, "Doktor zamanla düzelir, demesine rağmen daha da sıkıntılı bir sürece girdim. Karnımdaki yaralar kapanmadı ve fıtık oluştu. Bir türlü iyileşemiyordum. 12 yılda 17 ameliyat oldum. 2015'te kolonoskopi yaptırdığımda söylenenin aksine kalın bağırsağın tamamının alınmadığı belirlendi. BİMER'e başvurup, GATA'dan tarafıma verilmeyen raporumu aldım. Raporun içeriği ile bana yapılan ameliyatın farklı olduğunu görünce hukuk mücadelesi başlattım" dedi.

BAĞIRSAĞI DIŞARI ALINDI

Sağlık sorunlarından başını kaldırmaya fırsat bulduğu zamanlarda geçirdiği ameliyat raporları ile belgeleri toplamaya başladığını da dile getiren Erdem, şöyle devam etti: "Hâlâ sağlığıma kavuşamadım. Yüzde 78 özürlü raporum var. 70 kilodan 45 kiloya kadar düştüm. Yaşadıklarım benim için işkenceye dönüştü. Bağırsağım dışarı alındı. Maddi ve manevi zarar gördüm. İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtım. Tedavim devam etmesine rağmen, davayı açma hakkımın zaman aşımına uğradığı gerekçesi ile reddedildiği belirtildi. Yıllarını acı içisinde geçirmiş bir insan hakkında, 'Ne çekersen çek, kalkıp, hazırlığını yapıp, dava açsaydın. Zaman geçti' gibi bir anlayış, hukuk devletine aykırıdır. İstinaf yoluna başvurdum ve adalete uygun bir karar bekliyorum."