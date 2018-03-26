Anadolu’nun çocukları Sancaktepe’de ağırlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi ile Şanlıurfa
'dan gelen 260 öğrenci Sancaktepe Belediyesi'nde misafir edildi. Proje ve program hakkında bilgi veren Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "180 günlük eylem planı kapsamında 'Biz Anadoluyuz Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında Doğu ile Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde belirlenen 21 ilden 15 yaş ve altı okul çağında olan 50 bin kardeşimize ülkemizin farklı şehirleri ziyaret ettirilerek iller arası kardeşlik köprüsü kurulması, ortak kültürel değerlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Şanlıurfa'dan gelen 260 öğrenci kardeşimiz ilçemizde hizmet vermekte olan 1915 Çanakkale
Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı ile Bilim Deney Merkezimizi ziyaret etme fırsatı yakaladılar" şeklinde konuştu.