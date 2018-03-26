Boğaz’ı katleden trolcülere baskın

İstanbul
Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri, Boğaz'ın sahil kesimlerindeki balıkçı teknelerine yönelik "Trol
" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Deniz Polisi
ekipleri balıkçı tekneleri tek tek kontrolden geçirdi. Dip avlanmalarda denizin dibinde sürütme ağları ile kullanılan, denizlere ve deniz canlılarına zarar veren ve balık avında kullanımı yasak olan 36 trol kapağı ve trol ağına el konuldu. Deniz Polisi'nin operasyonu sırasında teknelerden denize bırakılan trol takımları da dalgıç polisler tarafından çekicilere bağlanarak denizden çıkarıldı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca haklarında işlem yapılan kaçak avcılara ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında da kişi başı bin 332 lira idari para cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı. 15 AYDA 140 TEKNEYE YASAL İŞLEM
Deniz Polisi, 2017'nin başından bu yana geçen 15 aylık sürede 140 tekneye "Kaçak Avlanma" gerekçesiyle yasal işlem yaptı. Kullanımı yasak malzemelerle avlanan 250 kişiye ise para cezası kesildi. "Trol Kapağı ve Ağı" başta olmak üzere el konulan yasaklı malzemeler imha edildi. Trol avcılığı yöntemini kullanan kaçak avcıların denizlerin diplerindeki balık yumurtalarına zarar verdikleri ve tek bir avlanmada yaklaşık bir milyon balık yumurtasının yok olmasına neden olduğu ifade ediliyor.