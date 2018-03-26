İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın açıklamalarına suç duyurusu

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk ve Taksi Şoförleri Platform Başkanı Zafer İpek, "Tehdit", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak" ve "Adli Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" iddiasıyla Eyüp Aksu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan tehdit "Sağı solu yakmak istemiyoruz"

"TAKSİCİ ESNAFI DA TEPKİ GÖSTERDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Eyüp Aksu hakkında soruşturma açılarak cezalandırılması talep edilerek, "Yaptığı açıklamalar ile tüm topluma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve mahkemelere karşı bir takım tehditlerde ve tahrikte bulunmuş, temsilcisi olduğu taksici esnafını suç işlemeye kanunlara uymaya tahrik etmiştir. Şüphelinin İTEO başkanı olarak yaptığı tehditkar ve kanuna aykırı açıklamalarına taksici esnafı tarafından da tepki gösterilmiş, taksi esnafı bu açıklamaların iradeleri dışında olduğunu beyan etmiştir" denildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, ''Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi bizde burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Fakat eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer, adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar, taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar, namus ne kadar önemliyse ekmeğimizde o kadar önemlidir" demişti. (Hürriyet)