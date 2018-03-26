Kanseri üçüncü kez yenmek istiyor

Elazığ Fırat Üniversitesi
Tarih Bölümü'nden mezun olan Semiha Oruç (27), evlilik hazırlığı yaptığı sırada göğsünde nohut büyüklüğünde bir şişlik gördü. Düğününe 4 ay kala kanser olduğunu öğrenen Semiha, destek beklediği nişanlısına tutunmak isterken terk edildi. Bir süre sonra beyninde de 3 kitleye rastlanan Oruç, Denizli ve İstanbul'da ışın tedavisi aldı. İki yıllık zorlu sürecin ardından tam da 'atlattım' dediği bir dönemde bu kez üçüncü şokla sarsılan ve kemiklerinde kansere rastlanan Semiha İstanbul'a kemoterapiye başlayacak. Genç kız 3'üncü kez kanseri yenmek için azimle savaşıyor.