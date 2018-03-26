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Son dakika: 'de bulundu

Son dakika haberi... 'ın ilçesine bağlı Girikova köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 1 metrelik bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:00
Son dakika: Şırnak Cizre'de çöl varanı bulundu

'ın ilçesine bağlı Girikova köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 1 metrelik bulundu.

'DEV KERTENKELE' OLARAK BİLİNİYOR

Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde, yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve 'dev kertenkele' adı da verilen çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yakaladıkları çöl varanını koruma altına aldı.

Bir kafese konularak Şırnak'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakılacak.

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Son dakika: Şırnak Cizre'de çöl varanı bulundu
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