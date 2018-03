BUGÜN NELER OLDU

Kadın olmanın, anne olmanın mutluluğunun en yakın tanığı ebe Nazife Can ... Onun görevi o kadar kutsal ki; doğum anında, bebeğin annesine ilk merhabasında ve bebeğin anne sütünü ilk emdiği anlarında hep ikisinin de yanında yer alıyor. 18 yıllık ebe Nazife Can'ın elinde yüzlerce bebek doğdu.Ünlü oyuncu Başak Sayan 'ın ikizleri Ares ve Milan'ın da sütçü ebesi olan 38 yaşındaki Nazife ebe, İstanbul 'daki Liv Hospital 'da Bebek Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışıyor. O aynı zamanda bir emzirme koçu. Ancak kendisi henüz anne olamamış. 5 kez tüp bebek tedavisini deneyen Nazife ebe, kendi bebeğini de kucaklayabilmek için 6'ncı kez tüp bebek tedavisine hazırlanıyor. Nazife ebe, "Anne olamadım henüz ama çok mutluluğa şahit oldum. Onların mutluluğu ile hep mutlu oldum" ifadesini kullanıyor. O aynı zamanda bir emzirme koçu. Bebekler anne sütü emsin diye, hiç bebek emzirmese de eğitimiyle, içgüdüleriyle annelere emzirme danışmanlığını o kadar başarılı bir şekilde yapıyor ki çalıştığı hastanede, anneler bebeklerini ilk defa emzirecekleri zaman Nazife ebeyi yanlarında istiyor.Nazife ebe bu sihirli buluşmayı şöyle anlatıyor: "Rabbim bir sihir katıyor ellerime sanırım. Bebeği annesinin göğsüne verir vermez, sihir çalışıyor. Annenin ilk sütü bebeğiyle buluştuğu an mucize. O ilk damla süt bebeğin kursağından girdiği an, annenin ve bebeğin yüz ifadeleri muhteşem." Nazife ebenin, bebeği anne sütüne alıştırmasındaki başarısı o kadar yayılmış ki anneler ona 'sütçü ebe' adını takmış. Nazife ebenin görevi bununla da bitmiyor. Erken doğumlarda bebek kuvözde olduğu zamanlarda annenin sütünü sağmasına yardımcı olan Nazife ebe, annenin odası ile bebek odası arasında süt taşıyor.Ünlülerin de doğum ve emzirme koçu olan Nazife ebe Başak Sayan'ın ikizleri Ares ve Milan'ın doğum süreciyle ilgili "Başak hanım bana 'sen çocuklarımın cici annesisin' diyor. Yavrularını ilk emzirdiği anda Başak Hanım'ın yanındaydım. 'Geldi sütçü ebe dedim. Verdim bebeklerini göğsüne'. Hastaneye kontrole ne zaman gelse, yanıma geliyor" dedi.Yüzlerce bebekle hatıra fotoğrafı olan Nazife ebe "Kadındoğum doktorlarımızla birlikte ekip halinde doğumlarda o kadar heyecanlanıyoruz ki anne doğuruyor ama biz bütün ekip doğuruyoruz" dedi.