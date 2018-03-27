Alkollü yakalanan şoför 6 gün sonra kazada öldü

Kütahya
'da alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan ve sürücü belgesine el konulan İsmail Türkan, trafik kazasında hayatını kaybetti. Eskişehir
'de dün sabah meydana gelen kazada, İsmail Türkan (31) idaresindeki otomobil, çevre yolunda beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Türkan olay yerinde ölürken, yanında oturan Mustafa Kara
yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmada, sürücü İsmail Türkan'ın 6 gün önce Kütahya'da polisin yaptığı kontrolde 1.13 promil alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Türkan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, alkollü araç kullanmaktan da bin 253 lira ceza kesildiği öğrenildi.