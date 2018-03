Allah’ın 99 ismi (Esmaü'l Hüsna) ve Türkçe anlamları

BUGÜN NELER OLDU

1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."94- El-Hâdî: "Hidayet veren."95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."