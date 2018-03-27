Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'da hırsızlar, "dünyanın en lüks oteli" seçilen otelin korkuluklarına dadandı

'da hırsızlar, "dünyanın en lüks oteli" seçilen otelin korkuluklarına dadandı

'nın Kundu bölgesinde 2010 yılında 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen 'ın daha önce altın sarısına boyanmış korkuluklarına dadanan hırsızlar yine iş başı yaptı. Hırsızlar tarafından sürekli çalınan korkulukların tükenme aşamasına geldiği gözlerden kaçmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:29
Antalya'da hırsızlar, dünyanın en lüks oteli seçilen otelin korkuluklarına dadandı

Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Hotel, uzun süredir borçları yüzünden zor günler yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde futbol sahası açık arttırma ile satışa çıkarılan, ardından çalışanlarını çıkaran ve elektrikleri kesilen otelde bu kez olayı yaşanmaya başlandı. Güvenlik elemanlarının işten çıkarılmasını fırsat bilen hırsızlar daha önce otelin dışında bulunan altın sarısına boyanmış korkulukları çaldı.



10 KORKULUK YENİDEN ÇALINDI

Korkulukları çalan hırsızlar emniyetin sıkı takibi sonrası yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Günler sonra otelin korkuluklarına dadanan hırsızlar yeniden iş başı yaptı. Gece geç saatlerde ormanlık alandan da faydalanan hırsızlar yaklaşık 10 adet korkuluğu daha çaldı. Hırsızların korkulukları vidalarını sökmeden yerinden çıkardıkları görüldü. Zorlayarak çıkarılamayan korkuluğun birisinin demiri ise parçalanmış şekilde bırakıldı. 2 metre uzunluğunda 10 korkuluğu çalan hırsızları bulmak için çalışma başlatıldı.

Faciaya ramak kala: Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da hırsızlar, "dünyanın en lüks oteli" seçilen otelin korkuluklarına dadandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN