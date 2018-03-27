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okunuşu ve Türkçe meali

Fatiha,fethetmek yani açmak kökünden gelen bir kelimedir ve Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi ve 7 ayetten oluşan , manası itibariyle en büyük dua ve münâcâttır. Namazların her rekatında okunan Fatiha suresi için Peygamberimiz,"Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:41
Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe meali

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

ANLAMI

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

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Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe meali
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