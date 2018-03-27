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Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

Kafirun Suresi, 6 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. Sure adını ilk ayetinde geçen ve inkarcılar anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır. İşte okunuşu ve anlamı

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:34
Kâfirûn Suresi Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

KÂFİRÛN SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

KÂFİRÛN SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

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Kâfirûn Suresi Okunuşu Ve Türkçe Anlamı
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