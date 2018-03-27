Kâfirûn Suresi Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

KÂFİRÛN SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul yâ eyyühel kâfirûn

2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

6- Leküm dînüküm veliye dîn

KÂFİRÛN SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki: Ey kâfirler

2- Tapmam o taptıklarınıza!

3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!