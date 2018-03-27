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kavgası kanlı bitti

'da iki grup arasında iddiaya göre yüzünden yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 02:34 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 02:34
Laf atma kavgası kanlı bitti
'da meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Olay Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi ile sahil yolunda yürüyen ikisi kadın dört kişinin olduğu grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadınların bulunduğu gruptan bir kişi silah çekti ve ateş etmeye başladı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla hastaneye kaldırılırken diğeri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAVGAYA KARIŞAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre boş kovan aradı. olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Laf atma kavgası kanlı bitti
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