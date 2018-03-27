Leyleklerin İstanbul molası

Beykoz'da Riva ve Ali Bahadır mahallelerinde fotoğraflanan leylekler, kış aylarını geçirdikleri Afrika ülkelerinden Türkiye'ye geldi.

DÜNYA GÖÇ YOLLARI ÜZERİNDE BULUNAN ENDER ŞEHİRLERDEN...



İstanbul'un dünya göç yolları üzerinde bulunan ender şehirlerden biri olduğuna değinen Akkaş, "Beykoz bu durumdan fazlasıyla nasipleniyor. İçinde barındırdığı boğazı, geniş çayırları, sık ormanları, gölet, dere ve sulak alanları ile göçmen kuşların göç yorgunluğunu atıp kısa bir dinlenmelerinden sonra Avrupa'ya doğru göç etmelerine olanak sağlar" dedi. Çeşitli nedenlerle Avrupa'ya göç edemeyen leyleklerin ülkemizde üremeye devam ettiğini kaydeden Akkaş, "Beykoz'da ilkbahar zamanı binlerce leyleğin göç dansını seyredilebilir. Riva ve Alibahadır köylerinin çayırlıklarında leyleğin göç molasını yakından izleyebilirsiniz" diye konuştu.