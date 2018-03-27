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Önce bıçaklandılar sonra gasp edildiler Sultangazi’de iki genç, cep telefonlarını gasp eden dört kişilik çete tarafından bıçaklandı

Giriş Tarihi: 27.3.2018