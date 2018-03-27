Önce bıçaklandılar sonra gasp edildiler

İstanbul
Sultangazi Gazi Kent Ormanı'nda Berkay
D. ( 18) ve Can A. (16) yürüyüşe çıktı. Önü kesilen iki genç yoluna devam etmek istedi ancak saldırganlar gençlerin etrafını sardı ve cep telefonlarını istedi. İki arkadaşın direnmesi üzerine kimliği belirsiz dört saldırgan bıçakla saldırmaya başladı. Çıkan arbedede Berkay D. sağ bacağından darbe alarak yere yığıldı. Yanındaki arkadaşı ise ufak sıyrıklar alarak arkadaşının yardımına koştu. Gençlerin cep telefonlarını da alan gaspçılar gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Berkay D. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralandığı belirlenen Berkay D. hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi. İki arkadaş daha sonra ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA