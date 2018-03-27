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Son dakika: 'de 43 bin 740 litre ele geçirildi

Son dakika gelişmesi... 'de akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmada, 43 bin 740 litre ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 11:43
Son dakika: Mersin'de 43 bin 740 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda, sürücülüğünü J.C.'nin yaptığı bir tankerde arama yapıldı.

BİNLERCE LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Aramada, tankerde bulunan 24 bin litre akaryakıtın kaçak olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmada, araç sahibi E.E.'nin deposunda yapılan incelemede ise 19 bin 740 litre daha ile akaryakıtın dağıtımı ve satışında kullanılan 50 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.
Kaçak akaryakıt ve tankere el konulurken, olayla ilgili olarak araç sürücüsü, araç sahibi ve deponun kurulu olduğu arsa sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: Mersin'de 43 bin 740 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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