Tesettürlü top model podyumda

EMAAR Square Mall'de düzenlenen defilede, 16 manken 28 parçalık "Desert Dream" koleksiyonunu tanıttı. Tesettürlü top model
Halima Aden, defilede baş manken olarak yer aldı. Koreografisi Uğurhan Akdeniz tarafından yapılan koleksiyonun tanıtımı için Dubai'den 10 ton kum getirilerek podyum çöle dönüştürüldü. Raşit Bağzıbağlı'nın ilk tesettür tasarımı olan "Desert Dream" kreasyonu defile ile eşzamanlı Modanisa'nın internet sitesinde satışa sunuldu.
Defilenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Somali asıllı ABD'li top model Aden, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Türkiye'ye ilk gelişim. Burayı ikinci evim olarak gördüm. Sosyal medya hesabımda Türkiye'ye yerleşmek istediğimi yazdım. Gazeteler bu haberi kullandı" diye konuştu.
Aden, gazetecilerin "Gerçekten böyle bir isteğiniz olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet, siz davet edin ben gelirim" yanıtını verdi.
Modacı Raşit Bağzıbağlı da "Bu benim ilk muhafazakâr koleksiyonum. Bu koleksiyon sadece tesettürlü değil, tüm kadınlarımıza hitap ettiğim bir tasarım oldu" dedi.